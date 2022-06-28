Программа передач Золотая коллекция на 28 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



28.06.2022



04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии

05:50 Пять вечеров

07:30 Гадкий утенок

07:45 Паровозик из Ромашкова

08:00 Наш друг Пишичитай. 1-я - 3-я серии

08:35 Ох и Ах

08:45 Ох и Ах идут в поход

08:55 Дворянское гнездо

10:55 Чучело

13:10 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

14:55 Ночной экипаж

16:35 Раба любви

18:20 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии

19:55 Курьер

21:30 Белорусский вокзал

23:20 Зверь

00:55 Из жизни отдыхающих

02:15 Опасно для жизни!

03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.