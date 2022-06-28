Программа передач Золотая коллекция на 28 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
28.06.2022
04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии
05:50 Пять вечеров
07:30 Гадкий утенок
07:45 Паровозик из Ромашкова
08:00 Наш друг Пишичитай. 1-я - 3-я серии
08:35 Ох и Ах
08:45 Ох и Ах идут в поход
08:55 Дворянское гнездо
10:55 Чучело
13:10 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
14:55 Ночной экипаж
16:35 Раба любви
18:20 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии
19:55 Курьер
21:30 Белорусский вокзал
23:20 Зверь
00:55 Из жизни отдыхающих
02:15 Опасно для жизни!
03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.