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Программа передач Золотая коллекция на 28 июня 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

28.06.2022

04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии 
05:50 Пять вечеров 
07:30 Гадкий утенок 
07:45 Паровозик из Ромашкова 
08:00 Наш друг Пишичитай. 1-я - 3-я серии 
08:35 Ох и Ах 
08:45 Ох и Ах идут в поход 
08:55 Дворянское гнездо 
10:55 Чучело 
13:10 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди 
14:55 Ночной экипаж 
16:35 Раба любви 
18:20 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии 
19:55 Курьер 
21:30 Белорусский вокзал 
23:20 Зверь 
00:55 Из жизни отдыхающих 
02:15 Опасно для жизни! 
03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии

В телепрограмме передач возможны изменения.









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