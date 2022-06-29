Телепрограмма ТВ России на среду 29 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 29 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 29.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 3-я серия

00:55 Письма на стекле. 5-я серия

01:40 Письма на стекле. 6-я серия

02:45 По горячим следам. 17-я серия - «Пропавший младенец»

03:30 По горячим следам. 18-я серия - «Строитель»



ТВЦ



04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга

05:20 Мой герой. Андрей Гусев

06:00 Настроение

08:25 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я серия

09:20 Женская версия. Тайна партийной дачи. 2-я серия

10:20 Ирония судьбы Эльдара Рязанова

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 55-я серия

12:50 Академия. 56-я серия

13:45 Мой герой. Наталья Нурмухамедова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 15-я серия

16:00 Спецы. 16-я серия

16:55 Прощание. Арчил Гомиашвили

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Наше счастливое завтра. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 53-я серия

23:05 90-е. Бандитский Екатеринбург

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов

01:25 Знак качества. Все для пикника

02:05 Минск-43. Ночная ликвидация

02:50 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я серия

03:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 2-я серия

04:25 Ирония судьбы Эльдара Рязанова



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Криминальные любовники

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 5-я серия

20:50 Степные волки. 6-я серия

21:45 Пересуд. 5-я серия

22:40 Пересуд. 6-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Толкование сновидений

00:55 Пёс-3. Пугало

01:50 Пёс-3. Картина маслом

02:45 Дикий. Сезон 1. Подстава дикого

03:50 Дикий. Сезон 1. Месть дикого

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Казаки. 6-я - 9-я серии

09:00 Известия

09:30 Казаки. 9-я - 13-я серии

13:00 Известия

13:30 Казаки. 13-я - 16-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты

18:55 Морские дьяволы-3. Занимательная геология

19:55 След. Забудь меня

20:45 След. Папина дочка

21:40 След. Занимательная нумизматика

22:25 След. Агата

23:10 Свои-3. Свидание со смертью

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тупик памяти

01:20 След. Любовь без выхода

02:00 След. Ревизор

02:40 След. Все решает фортуна

03:20 Детективы. Всегда третья

03:50 Детективы. Ревнивый муж

04:20 Детективы. Отцовская доля



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»

13:35 Порча. Обещание

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Не мой уровень

15:15 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Обещание

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Не мой уровень

00:05 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»

01:05 Исчезнувшая. 5-я и 6-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 72-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Битва пикников. 10-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 287-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 150-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 209-я - 212-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 7-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 8-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки-5. 5-я серия

21:30 Полицейский с Рублевки-5. 6-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

23:45 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 28-я серия

00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 26-я серия

00:50 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 5. 127-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия

03:15 Comedy Баттл. 29-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 12. 18-я серия

05:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 17-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 5. 18-я серия

10:05 Уральские пельмени. #главноеучастие

10:10 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии

15:05 Индиана Джонс и храм Судьбы

17:25 Индиана Джонс и последний крестовый поход

20:00 Я - легенда

22:00 Регби. 13-я серия

23:00 Регби. 14-я серия

00:05 Изгой

02:45 Девятая

04:15 Воронины. Сезон 12. 18-я серия

04:40 Воронины. Сезон 12. 19-я серия



Матч ТВ



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Самые сильные

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Рома» (Италия)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 В поисках приключений

16:50 Новости

16:55 В поисках приключений

17:50 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Р. Уиттакер

18:50 Новости

18:55 Все на Кубок PARI Премьер!

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:00 Человек президента

00:50 Есть тема!

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Специальный репортаж

03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России

04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Помпеи

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Я иду искать

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



05:00 Морской патруль. Сезон 1. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Семнадцать мгновений весны. 9-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Секретные материалы. Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны Карибского кризиса

22:40 Контрабанда

00:20 «Похищение «Савойи»

01:50 Нежный возраст

03:10 По данным уголовного розыска...

04:25 Перелом. Хроника Победы



Мосфильм. Золотая коллекция



03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии

05:10 Я - Куба

07:30 Приходи на каток

07:40 Умка

07:50 Умка ищет друга

08:00 Умка на ёлке

08:10 Хитрая ворона

08:20 Чучело-мяучело

08:30 Василек

08:40 Всадник по имени смерть

10:35 Алые паруса

12:10 Семь стариков и одна девушка

13:45 Добряки

15:05 Зигзаг удачи

16:45 Родня

18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»

20:05 Вий

21:30 Мой ласковый и нежный зверь

23:25 История одной бильярдной команды

01:10 Мимино

02:40 Суета сует

04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»



Время начала передач - московское.



















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