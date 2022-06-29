Телепрограмма ТВ России на среду 29 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 29 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 29.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 3-я серия
00:55 Письма на стекле. 5-я серия
01:40 Письма на стекле. 6-я серия
02:45 По горячим следам. 17-я серия - «Пропавший младенец»
03:30 По горячим следам. 18-я серия - «Строитель»
ТВЦ
04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
05:20 Мой герой. Андрей Гусев
06:00 Настроение
08:25 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я серия
09:20 Женская версия. Тайна партийной дачи. 2-я серия
10:20 Ирония судьбы Эльдара Рязанова
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 55-я серия
12:50 Академия. 56-я серия
13:45 Мой герой. Наталья Нурмухамедова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 15-я серия
16:00 Спецы. 16-я серия
16:55 Прощание. Арчил Гомиашвили
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Наше счастливое завтра. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 53-я серия
23:05 90-е. Бандитский Екатеринбург
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
01:25 Знак качества. Все для пикника
02:05 Минск-43. Ночная ликвидация
02:50 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я серия
03:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 2-я серия
04:25 Ирония судьбы Эльдара Рязанова
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Криминальные любовники
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 5-я серия
20:50 Степные волки. 6-я серия
21:45 Пересуд. 5-я серия
22:40 Пересуд. 6-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Толкование сновидений
00:55 Пёс-3. Пугало
01:50 Пёс-3. Картина маслом
02:45 Дикий. Сезон 1. Подстава дикого
03:50 Дикий. Сезон 1. Месть дикого
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Казаки. 6-я - 9-я серии
09:00 Известия
09:30 Казаки. 9-я - 13-я серии
13:00 Известия
13:30 Казаки. 13-я - 16-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты
18:55 Морские дьяволы-3. Занимательная геология
19:55 След. Забудь меня
20:45 След. Папина дочка
21:40 След. Занимательная нумизматика
22:25 След. Агата
23:10 Свои-3. Свидание со смертью
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тупик памяти
01:20 След. Любовь без выхода
02:00 След. Ревизор
02:40 След. Все решает фортуна
03:20 Детективы. Всегда третья
03:50 Детективы. Ревнивый муж
04:20 Детективы. Отцовская доля
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»
13:35 Порча. Обещание
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Не мой уровень
15:15 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
19:00 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Обещание
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Не мой уровень
00:05 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»
01:05 Исчезнувшая. 5-я и 6-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 72-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Битва пикников. 10-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 287-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 150-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 209-я - 212-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 7-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 8-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 5-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 6-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
23:45 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 28-я серия
00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 26-я серия
00:50 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 5. 127-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия
03:15 Comedy Баттл. 29-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 12. 18-я серия
05:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 17-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 5. 18-я серия
10:05 Уральские пельмени. #главноеучастие
10:10 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии
15:05 Индиана Джонс и храм Судьбы
17:25 Индиана Джонс и последний крестовый поход
20:00 Я - легенда
22:00 Регби. 13-я серия
23:00 Регби. 14-я серия
00:05 Изгой
02:45 Девятая
04:15 Воронины. Сезон 12. 18-я серия
04:40 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
Матч ТВ
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Самые сильные
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Рома» (Италия)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 В поисках приключений
16:50 Новости
16:55 В поисках приключений
17:50 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Р. Уиттакер
18:50 Новости
18:55 Все на Кубок PARI Премьер!
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:00 Человек президента
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Специальный репортаж
03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России
04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Помпеи
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Я иду искать
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
05:00 Морской патруль. Сезон 1. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Семнадцать мгновений весны. 9-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Секретные материалы. Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны Карибского кризиса
22:40 Контрабанда
00:20 «Похищение «Савойи»
01:50 Нежный возраст
03:10 По данным уголовного розыска...
04:25 Перелом. Хроника Победы
Мосфильм. Золотая коллекция
03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии
05:10 Я - Куба
07:30 Приходи на каток
07:40 Умка
07:50 Умка ищет друга
08:00 Умка на ёлке
08:10 Хитрая ворона
08:20 Чучело-мяучело
08:30 Василек
08:40 Всадник по имени смерть
10:35 Алые паруса
12:10 Семь стариков и одна девушка
13:45 Добряки
15:05 Зигзаг удачи
16:45 Родня
18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»
20:05 Вий
21:30 Мой ласковый и нежный зверь
23:25 История одной бильярдной команды
01:10 Мимино
02:40 Суета сует
04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»
Время начала передач - московское.