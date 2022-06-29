Программа передач Россия 1 на 29 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 29 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



29.06.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 3-я серия

00:55 Письма на стекле. 5-я серия

01:40 Письма на стекле. 6-я серия

02:45 По горячим следам. 17-я серия - «Пропавший младенец»

03:30 По горячим следам. 18-я серия - «Строитель»



В программе передач возможны изменения.