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Программа передач Россия 1 на 29 июня 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 29 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

29.06.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 3-я серия
00:55 Письма на стекле. 5-я серия
01:40 Письма на стекле. 6-я серия
02:45 По горячим следам. 17-я серия - «Пропавший младенец»
03:30 По горячим следам. 18-я серия - «Строитель»

В программе передач возможны изменения.









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