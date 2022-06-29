Программа передач НТВ на 29 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



29.06.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Криминальные любовники

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 5-я серия

20:50 Степные волки. 6-я серия

21:45 Пересуд. 5-я серия

22:40 Пересуд. 6-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Толкование сновидений

00:55 Пёс-3. Пугало

01:50 Пёс-3. Картина маслом

02:45 Дикий. Сезон 1. Подстава дикого

03:50 Дикий. Сезон 1. Месть дикого

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка



В программе передач возможны изменения.