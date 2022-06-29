Программа передач НТВ на 29 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
29.06.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Криминальные любовники
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии. «Сыновний долг», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 5-я серия
20:50 Степные волки. 6-я серия
21:45 Пересуд. 5-я серия
22:40 Пересуд. 6-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Толкование сновидений
00:55 Пёс-3. Пугало
01:50 Пёс-3. Картина маслом
02:45 Дикий. Сезон 1. Подстава дикого
03:50 Дикий. Сезон 1. Месть дикого
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка
В программе передач возможны изменения.