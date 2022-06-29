Программа передач Пятого канала на 29 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 29 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
29.06.2022
05:00 Известия
05:45 Казаки. 6-я - 9-я серии
09:00 Известия
09:30 Казаки. 9-я - 13-я серии
13:00 Известия
13:30 Казаки. 13-я - 16-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты
18:55 Морские дьяволы-3. Занимательная геология
19:55 След. Забудь меня
20:45 След. Папина дочка
21:40 След. Занимательная нумизматика
22:25 След. Агата
23:10 Свои-3. Свидание со смертью
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тупик памяти
01:20 След. Любовь без выхода
02:00 След. Ревизор
02:40 След. Все решает фортуна
03:20 Детективы. Всегда третья
03:50 Детективы. Ревнивый муж
04:20 Детективы. Отцовская доля
В программе передач возможны изменения.