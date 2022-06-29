Программа передач Пятого канала на 29 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 29 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



29.06.2022



05:00 Известия

05:45 Казаки. 6-я - 9-я серии

09:00 Известия

09:30 Казаки. 9-я - 13-я серии

13:00 Известия

13:30 Казаки. 13-я - 16-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты

18:55 Морские дьяволы-3. Занимательная геология

19:55 След. Забудь меня

20:45 След. Папина дочка

21:40 След. Занимательная нумизматика

22:25 След. Агата

23:10 Свои-3. Свидание со смертью

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тупик памяти

01:20 След. Любовь без выхода

02:00 След. Ревизор

02:40 След. Все решает фортуна

03:20 Детективы. Всегда третья

03:50 Детективы. Ревнивый муж

04:20 Детективы. Отцовская доля



В программе передач возможны изменения.