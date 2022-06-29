Программа передач Домашний на 29 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 29 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



29.06.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»

13:35 Порча. Обещание

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Не мой уровень

15:15 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Обещание

23:00 Знахарка

23:30 Верну любимого. Не мой уровень

00:05 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»

01:05 Исчезнувшая. 5-я и 6-я серии

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.