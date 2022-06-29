Программа передач Домашний на 29 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 29 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
29.06.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:25 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»
13:35 Порча. Обещание
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Не мой уровень
15:15 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
19:00 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Обещание
23:00 Знахарка
23:30 Верну любимого. Не мой уровень
00:05 Понять. Простить. «Дорогая семья». «Страсть»
01:05 Исчезнувшая. 5-я и 6-я серии
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.