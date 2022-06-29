Программа передач ТНТ на 29 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



29.06.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 72-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Битва пикников. 10-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 287-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 150-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 209-я - 212-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 7-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 8-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки-5. 5-я серия

21:30 Полицейский с Рублевки-5. 6-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

23:45 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 28-я серия

00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 26-я серия

00:50 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 5. 127-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия

03:15 Comedy Баттл. 29-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия



В программе передач возможны изменения.