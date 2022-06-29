Программа передач ТНТ на 29 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
29.06.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 72-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Битва пикников. 10-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 287-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 150-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 209-я - 212-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 7-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 8-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 5-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 6-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
23:45 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 28-я серия
00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 26-я серия
00:50 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 5. 127-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия
03:15 Comedy Баттл. 29-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
В программе передач возможны изменения.