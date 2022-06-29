Программа передач СТС на 29 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
29.06.2022
04:45 Воронины. Сезон 12. 18-я серия
05:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 17-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 5. 18-я серия
10:05 Уральские пельмени. #главноеучастие
10:10 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии
15:05 Индиана Джонс и храм Судьбы
17:25 Индиана Джонс и последний крестовый поход
20:00 Я - легенда
22:00 Регби. 13-я серия
23:00 Регби. 14-я серия
00:05 Изгой
02:45 Девятая
04:15 Воронины. Сезон 12. 18-я серия
04:40 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
В программе передач возможны изменения.