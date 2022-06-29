Программа передач СТС на 29 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



29.06.2022



04:45 Воронины. Сезон 12. 18-я серия

05:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 17-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 5. 18-я серия

10:05 Уральские пельмени. #главноеучастие

10:10 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии

15:05 Индиана Джонс и храм Судьбы

17:25 Индиана Джонс и последний крестовый поход

20:00 Я - легенда

22:00 Регби. 13-я серия

23:00 Регби. 14-я серия

00:05 Изгой

02:45 Девятая

04:15 Воронины. Сезон 12. 18-я серия

04:40 Воронины. Сезон 12. 19-я серия



В программе передач возможны изменения.