Программа передач Матч ТВ на 29 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
29.06.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Самые сильные
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Рома» (Италия)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 В поисках приключений
16:50 Новости
16:55 В поисках приключений
17:50 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Р. Уиттакер
18:50 Новости
18:55 Все на Кубок PARI Премьер!
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:00 Человек президента
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Специальный репортаж
03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России
04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос
В программе передач возможны изменения.