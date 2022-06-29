Программа передач Матч ТВ на 29 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



29.06.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Самые сильные

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Рома» (Италия)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 В поисках приключений

16:50 Новости

16:55 В поисках приключений

17:50 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Р. Уиттакер

18:50 Новости

18:55 Все на Кубок PARI Премьер!

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:00 Человек президента

00:50 Есть тема!

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Специальный репортаж

03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России

04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос



В программе передач возможны изменения.