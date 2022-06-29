Программа передач канала Звезда на 29 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
29.06.2022
05:00 Морской патруль. Сезон 1. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Семнадцать мгновений весны. 9-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Секретные материалы. Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны Карибского кризиса
22:40 Контрабанда
00:20 «Похищение «Савойи»
01:50 Нежный возраст
03:10 По данным уголовного розыска...
04:25 Перелом. Хроника Победы
В программе передач возможны изменения.