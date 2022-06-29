Программа передач канала Звезда на 29 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



29.06.2022



05:00 Морской патруль. Сезон 1. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Семнадцать мгновений весны. 9-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Секретные материалы. Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны Карибского кризиса

22:40 Контрабанда

00:20 «Похищение «Савойи»

01:50 Нежный возраст

03:10 По данным уголовного розыска...

04:25 Перелом. Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.