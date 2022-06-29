Программа передач Золотая коллекция на 29 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
29.06.2022
03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии
05:10 Я - Куба
07:30 Приходи на каток
07:40 Умка
07:50 Умка ищет друга
08:00 Умка на ёлке
08:10 Хитрая ворона
08:20 Чучело-мяучело
08:30 Василек
08:40 Всадник по имени смерть
10:35 Алые паруса
12:10 Семь стариков и одна девушка
13:45 Добряки
15:05 Зигзаг удачи
16:45 Родня
18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»
20:05 Вий
21:30 Мой ласковый и нежный зверь
23:25 История одной бильярдной команды
01:10 Мимино
02:40 Суета сует
04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»
В телепрограмме передач возможны изменения.