Программа передач Золотая коллекция на 29 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



29.06.2022



03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии

05:10 Я - Куба

07:30 Приходи на каток

07:40 Умка

07:50 Умка ищет друга

08:00 Умка на ёлке

08:10 Хитрая ворона

08:20 Чучело-мяучело

08:30 Василек

08:40 Всадник по имени смерть

10:35 Алые паруса

12:10 Семь стариков и одна девушка

13:45 Добряки

15:05 Зигзаг удачи

16:45 Родня

18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»

20:05 Вий

21:30 Мой ласковый и нежный зверь

23:25 История одной бильярдной команды

01:10 Мимино

02:40 Суета сует

04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»



В телепрограмме передач возможны изменения.