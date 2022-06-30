Телепрограмма ТВ России на четверг 30 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 30 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 30.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 4-я серия
00:55 Письма на стекле. 7-я серия
01:40 Письма на стекле. 8-я серия
02:45 По горячим следам. 19-я серия - «Дембель»
03:30 По горячим следам. 20-я серия - «Фальшивый маньяк»
ТВЦ
04:25 Ирония судьбы Эльдара Рязанова
05:20 Мой герой. Наталья Нурмухамедова
06:00 Настроение
08:20 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я серия
09:15 Женская версия. Тайна партийной дачи. 4-я серия
10:20 Роковой курс. Триумф и гибель
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 57-я серия
12:50 Академия. 58-я серия
13:45 Мой герой. Владимир Молчанов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 17-я серия
15:55 Спецы. 18-я серия
16:55 Прощание. Муслим Магомаев
17:50 События
18:10 Наше счастливое завтра. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Расстались некрасиво
23:05 Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Ритуальный Клондайк
01:25 Дикие деньги. Убить банкира
02:10 Мятеж генерала Гордова
02:50 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я серия
03:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 4-я серия
04:30 Роковой курс. Триумф и гибель
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Райская птица
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 7-я серия
20:50 Степные волки. 8-я серия
21:45 Пересуд. 7-я серия
22:40 Пересуд. 8-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает информационную безопасность абсолютной
01:35 Пёс-2. Кукловод
02:40 Дикий-2. «Чужой среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Не стреляйте в журналиста», 1-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Визит к Минотавру. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Визит к Минотавру. 3-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Черный дайвер
19:00 Морские дьяволы-4. Новые друзья, или Игры патриотов
19:55 След. Дорога из черных камней
20:45 След. В своем праве
21:35 След. Соль
22:20 След. Прорубь на тот свет
23:10 Свои-3. Нюхач
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Лучшая жизнь
01:20 След. Папаша
02:05 След. Исчезнувший свидетель
02:40 След. Козырь против депрессии
03:20 Детективы. Не игрушка
03:50 Детективы. Бабкин ребус
04:20 Детективы. Удар в голову
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»
13:30 Порча. Волосы
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Бесовская любовь
15:10 Компаньонка. 1-я - 4-я серии
19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
22:35 Порча. Волосы
23:05 Знахарка
23:35 Верну любимого. Бесовская любовь
00:10 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»
01:10 Исчезнувшая. 7-я и 8-я серии
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Перезагрузка. 510-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 288-я - 295-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 151-я - 160-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 213-я - 216-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 8-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 9-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 7-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 8-я серия
22:00 Батя
23:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 29-я серия
00:05 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 31-я серия
00:35 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия
03:00 Comedy Баттл. 30-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 12. 20-я серия
05:20 Воронины. Сезон 12. 11-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия
06:05 Три кота. Ночь на природе
06:10 Три кота. Праздник моря
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 ПроСТО кухня. Сезон 5. 19-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 20-я серия
10:00 Уральские пельмени. #делотехники
10:20 Кухня. Сезон 1. 19-я серия
10:55 Кухня. Сезон 1. 20-я серия
11:25 Кухня. Сезон 2. 2-я - 6-я серии
14:05 Индиана Джонс и последний крестовый поход
16:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
19:10 Скала
22:00 Регби. 15-я серия
23:00 Регби. 16-я серия
00:05 Регби. Фильм о фильме
01:05 Последний рубеж
02:50 Воронины. Сезон 12. 20-я - 25-я серии
Матч ТВ
04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит«
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
12:55 Побег
14:50 Матч мировых звёзд хоккея - легендарный овертайм. Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
18:35 Новости
18:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. Прямй эфир
20:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4
22:15 Все на Матч!
23:00 Человек президента: Линия на песке
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лица страны. Елена Никитина
03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России
04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Львица
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Али, рули!
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
05:00 Морской патруль. Сезон 2. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:45 Семнадцать мгновений весны. 10-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Код доступа. Обратная сторона санкций
22:40 Правда лейтенанта Климова
00:20 Инспектор уголовного розыска
01:50 Будни уголовного розыска
03:20 Господа Головлевы
04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины
Мосфильм. Золотая коллекция
04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»
05:30 Зеркало
07:20 Гуси-лебеди
07:35 Снежные дорожки
07:50 Шайбу! Шайбу!
08:10 Матч-реванш
08:35 Яды, или Всемирная история отравлений
10:25 Чародеи
13:10 Эта веселая планета
14:55 Любовь в СССР
16:30 Неоконченная пьеса для механического пианино
18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»
20:05 Я шагаю по Москве
21:30 Невероятные приключения итальянцев в России
23:20 Берег
01:45 Человек с бульвара Капуцинов
03:20 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»
04:50 Дядя Ваня
Время начала передач - московское.