Телепрограмма ТВ России на четверг 30 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 30 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 30.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 4-я серия

00:55 Письма на стекле. 7-я серия

01:40 Письма на стекле. 8-я серия

02:45 По горячим следам. 19-я серия - «Дембель»

03:30 По горячим следам. 20-я серия - «Фальшивый маньяк»



ТВЦ



04:25 Ирония судьбы Эльдара Рязанова

05:20 Мой герой. Наталья Нурмухамедова

06:00 Настроение

08:20 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я серия

09:15 Женская версия. Тайна партийной дачи. 4-я серия

10:20 Роковой курс. Триумф и гибель

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 57-я серия

12:50 Академия. 58-я серия

13:45 Мой герой. Владимир Молчанов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 17-я серия

15:55 Спецы. 18-я серия

16:55 Прощание. Муслим Магомаев

17:50 События

18:10 Наше счастливое завтра. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Расстались некрасиво

23:05 Актёрские драмы. От сумы и от тюрьмы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Ритуальный Клондайк

01:25 Дикие деньги. Убить банкира

02:10 Мятеж генерала Гордова

02:50 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я серия

03:35 Женская версия. Тайна партийной дачи. 4-я серия

04:30 Роковой курс. Триумф и гибель



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Райская птица

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 7-я серия

20:50 Степные волки. 8-я серия

21:45 Пересуд. 7-я серия

22:40 Пересуд. 8-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает информационную безопасность абсолютной

01:35 Пёс-2. Кукловод

02:40 Дикий-2. «Чужой среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Не стреляйте в журналиста», 1-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Визит к Минотавру. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Визит к Минотавру. 3-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Черный дайвер

19:00 Морские дьяволы-4. Новые друзья, или Игры патриотов

19:55 След. Дорога из черных камней

20:45 След. В своем праве

21:35 След. Соль

22:20 След. Прорубь на тот свет

23:10 Свои-3. Нюхач

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Лучшая жизнь

01:20 След. Папаша

02:05 След. Исчезнувший свидетель

02:40 След. Козырь против депрессии

03:20 Детективы. Не игрушка

03:50 Детективы. Бабкин ребус

04:20 Детективы. Удар в голову



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»

13:30 Порча. Волосы

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Бесовская любовь

15:10 Компаньонка. 1-я - 4-я серии

19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

22:35 Порча. Волосы

23:05 Знахарка

23:35 Верну любимого. Бесовская любовь

00:10 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»

01:10 Исчезнувшая. 7-я и 8-я серии

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Перезагрузка. 510-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 288-я - 295-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 151-я - 160-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 213-я - 216-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 8-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 9-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки-5. 7-я серия

21:30 Полицейский с Рублевки-5. 8-я серия

22:00 Батя

23:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 29-я серия

00:05 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 31-я серия

00:35 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия

03:00 Comedy Баттл. 30-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 12. 20-я серия

05:20 Воронины. Сезон 12. 11-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия

06:05 Три кота. Ночь на природе

06:10 Три кота. Праздник моря

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 ПроСТО кухня. Сезон 5. 19-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 20-я серия

10:00 Уральские пельмени. #делотехники

10:20 Кухня. Сезон 1. 19-я серия

10:55 Кухня. Сезон 1. 20-я серия

11:25 Кухня. Сезон 2. 2-я - 6-я серии

14:05 Индиана Джонс и последний крестовый поход

16:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

19:10 Скала

22:00 Регби. 15-я серия

23:00 Регби. 16-я серия

00:05 Регби. Фильм о фильме

01:05 Последний рубеж

02:50 Воронины. Сезон 12. 20-я - 25-я серии



Матч ТВ



04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит«

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

12:55 Побег

14:50 Матч мировых звёзд хоккея - легендарный овертайм. Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

18:35 Новости

18:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. Прямй эфир

20:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4

22:15 Все на Матч!

23:00 Человек президента: Линия на песке

00:50 Есть тема!

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лица страны. Елена Никитина

03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России

04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Львица

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Али, рули!

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



05:00 Морской патруль. Сезон 2. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:45 Семнадцать мгновений весны. 10-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Код доступа. Обратная сторона санкций

22:40 Правда лейтенанта Климова

00:20 Инспектор уголовного розыска

01:50 Будни уголовного розыска

03:20 Господа Головлевы

04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины



Мосфильм. Золотая коллекция



04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»

05:30 Зеркало

07:20 Гуси-лебеди

07:35 Снежные дорожки

07:50 Шайбу! Шайбу!

08:10 Матч-реванш

08:35 Яды, или Всемирная история отравлений

10:25 Чародеи

13:10 Эта веселая планета

14:55 Любовь в СССР

16:30 Неоконченная пьеса для механического пианино

18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»

20:05 Я шагаю по Москве

21:30 Невероятные приключения итальянцев в России

23:20 Берег

01:45 Человек с бульвара Капуцинов

03:20 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»

04:50 Дядя Ваня



Время начала передач - московское.



















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