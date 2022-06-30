Программа передач Россия 1 на 30 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 30 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
30.06.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 4-я серия
00:55 Письма на стекле. 7-я серия
01:40 Письма на стекле. 8-я серия
02:45 По горячим следам. 19-я серия - «Дембель»
03:30 По горячим следам. 20-я серия - «Фальшивый маньяк»
В программе передач возможны изменения.