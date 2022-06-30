Программа передач НТВ на 30 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



30.06.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Райская птица

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 7-я серия

20:50 Степные волки. 8-я серия

21:45 Пересуд. 7-я серия

22:40 Пересуд. 8-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает информационную безопасность абсолютной

01:35 Пёс-2. Кукловод

02:40 Дикий-2. «Чужой среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Не стреляйте в журналиста», 1-я серия



В программе передач возможны изменения.