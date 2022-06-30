Программа передач НТВ на 30 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
30.06.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Проходная пешка
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Райская птица
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Сыновний долг», 2-я серия. «Приказ», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 7-я серия
20:50 Степные волки. 8-я серия
21:45 Пересуд. 7-я серия
22:40 Пересуд. 8-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает информационную безопасность абсолютной
01:35 Пёс-2. Кукловод
02:40 Дикий-2. «Чужой среди чужих», 1-я и 2-я серии. «Не стреляйте в журналиста», 1-я серия
В программе передач возможны изменения.