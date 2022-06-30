Программа передач Пятого канала на 30 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
30.06.2022
05:00 Известия
05:25 Визит к Минотавру. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Визит к Минотавру. 3-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Черный дайвер
19:00 Морские дьяволы-4. Новые друзья, или Игры патриотов
19:55 След. Дорога из черных камней
20:45 След. В своем праве
21:35 След. Соль
22:20 След. Прорубь на тот свет
23:10 Свои-3. Нюхач
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Лучшая жизнь
01:20 След. Папаша
02:05 След. Исчезнувший свидетель
02:40 След. Козырь против депрессии
03:20 Детективы. Не игрушка
03:50 Детективы. Бабкин ребус
04:20 Детективы. Удар в голову
В программе передач возможны изменения.