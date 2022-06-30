Программа передач Пятого канала на 30 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



30.06.2022



05:00 Известия

05:25 Визит к Минотавру. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Визит к Минотавру. 3-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Черный дайвер

19:00 Морские дьяволы-4. Новые друзья, или Игры патриотов

19:55 След. Дорога из черных камней

20:45 След. В своем праве

21:35 След. Соль

22:20 След. Прорубь на тот свет

23:10 Свои-3. Нюхач

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Лучшая жизнь

01:20 След. Папаша

02:05 След. Исчезнувший свидетель

02:40 След. Козырь против депрессии

03:20 Детективы. Не игрушка

03:50 Детективы. Бабкин ребус

04:20 Детективы. Удар в голову



В программе передач возможны изменения.