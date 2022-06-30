Программа передач Домашний на 30 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 30 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



30.06.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»

13:30 Порча. Волосы

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Бесовская любовь

15:10 Компаньонка. 1-я - 4-я серии

19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

22:35 Порча. Волосы

23:05 Знахарка

23:35 Верну любимого. Бесовская любовь

00:10 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»

01:10 Исчезнувшая. 7-я и 8-я серии

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.