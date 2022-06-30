Программа передач Домашний на 30 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 30 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
30.06.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»
13:30 Порча. Волосы
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Бесовская любовь
15:10 Компаньонка. 1-я - 4-я серии
19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
22:35 Порча. Волосы
23:05 Знахарка
23:35 Верну любимого. Бесовская любовь
00:10 Понять. Простить. «Вот такая любовь«. «Абонент недоступен»
01:10 Исчезнувшая. 7-я и 8-я серии
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.