Программа передач ТНТ на 30 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
30.06.2022
04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Перезагрузка. 510-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 288-я - 295-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 151-я - 160-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 213-я - 216-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 8-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 9-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 7-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 8-я серия
22:00 Батя
23:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 29-я серия
00:05 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 31-я серия
00:35 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия
03:00 Comedy Баттл. 30-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
В программе передач возможны изменения.