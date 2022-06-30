Программа передач ТНТ на 30 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



30.06.2022



04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Перезагрузка. 510-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 288-я - 295-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 151-я - 160-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 213-я - 216-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 8-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 9-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки-5. 7-я серия

21:30 Полицейский с Рублевки-5. 8-я серия

22:00 Батя

23:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 29-я серия

00:05 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 31-я серия

00:35 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия

03:00 Comedy Баттл. 30-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия



В программе передач возможны изменения.