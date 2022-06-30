Программа передач СТС на 30 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



30.06.2022



05:00 Воронины. Сезон 12. 20-я серия

05:20 Воронины. Сезон 12. 11-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия

06:05 Три кота. Ночь на природе

06:10 Три кота. Праздник моря

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 ПроСТО кухня. Сезон 5. 19-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 20-я серия

10:00 Уральские пельмени. #делотехники

10:20 Кухня. Сезон 1. 19-я серия

10:55 Кухня. Сезон 1. 20-я серия

11:25 Кухня. Сезон 2. 2-я - 6-я серии

14:05 Индиана Джонс и последний крестовый поход

16:40 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

19:10 Скала

22:00 Регби. 15-я серия

23:00 Регби. 16-я серия

00:05 Регби. Фильм о фильме

01:05 Последний рубеж

02:50 Воронины. Сезон 12. 20-я - 25-я серии



В программе передач возможны изменения.