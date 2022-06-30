Программа передач Матч ТВ на 30 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
30.06.2022
04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит«
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
12:55 Побег
14:50 Матч мировых звёзд хоккея - легендарный овертайм. Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
18:35 Новости
18:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. Прямй эфир
20:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4
22:15 Все на Матч!
23:00 Человек президента: Линия на песке
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Лица страны. Елена Никитина
03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России
04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва
В программе передач возможны изменения.