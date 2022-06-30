Программа передач Матч ТВ на 30 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



30.06.2022



04:50 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит«

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

12:55 Побег

14:50 Матч мировых звёзд хоккея - легендарный овертайм. Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

18:35 Новости

18:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. Прямй эфир

20:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4

22:15 Все на Матч!

23:00 Человек президента: Линия на песке

00:50 Есть тема!

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Лица страны. Елена Никитина

03:40 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России

04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва



В программе передач возможны изменения.