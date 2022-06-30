Программа передач канала Звезда на 30 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 30 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



30.06.2022



05:00 Морской патруль. Сезон 2. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:45 Семнадцать мгновений весны. 10-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Код доступа. Обратная сторона санкций

22:40 Правда лейтенанта Климова

00:20 Инспектор уголовного розыска

01:50 Будни уголовного розыска

03:20 Господа Головлевы

04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины



В программе передач возможны изменения.