Программа передач канала Звезда на 30 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 30 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
30.06.2022
05:00 Морской патруль. Сезон 2. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:45 Семнадцать мгновений весны. 10-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Код доступа. Обратная сторона санкций
22:40 Правда лейтенанта Климова
00:20 Инспектор уголовного розыска
01:50 Будни уголовного розыска
03:20 Господа Головлевы
04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины
В программе передач возможны изменения.