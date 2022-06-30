Программа передач Золотая коллекция на 30 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



30.06.2022



04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»

05:30 Зеркало

07:20 Гуси-лебеди

07:35 Снежные дорожки

07:50 Шайбу! Шайбу!

08:10 Матч-реванш

08:35 Яды, или Всемирная история отравлений

10:25 Чародеи

13:10 Эта веселая планета

14:55 Любовь в СССР

16:30 Неоконченная пьеса для механического пианино

18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»

20:05 Я шагаю по Москве

21:30 Невероятные приключения итальянцев в России

23:20 Берег

01:45 Человек с бульвара Капуцинов

03:20 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»

04:50 Дядя Ваня



В телепрограмме передач возможны изменения.