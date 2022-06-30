Программа передач Золотая коллекция на 30 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
30.06.2022
04:00 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Заложники»
05:30 Зеркало
07:20 Гуси-лебеди
07:35 Снежные дорожки
07:50 Шайбу! Шайбу!
08:10 Матч-реванш
08:35 Яды, или Всемирная история отравлений
10:25 Чародеи
13:10 Эта веселая планета
14:55 Любовь в СССР
16:30 Неоконченная пьеса для механического пианино
18:25 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»
20:05 Я шагаю по Москве
21:30 Невероятные приключения итальянцев в России
23:20 Берег
01:45 Человек с бульвара Капуцинов
03:20 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Третий лишний»
04:50 Дядя Ваня
В телепрограмме передач возможны изменения.