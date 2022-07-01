Телепрограмма ТВ России на пятницу 1 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 1 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 01.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Две звезды. Отцы и дети

23:25 The Beatles в Индии

01:10 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Экипаж

23:50 Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера

00:50 Белая гвардия. 1-я - 4-я серии



ТВЦ



04:30 Роковой курс. Триумф и гибель

05:20 Мой герой. Владимир Молчанов

06:00 Настроение

08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:50 Академия. 59-я серия

12:40 Академия. 60-я серия

13:40 Мой герой. Олеся Фаттахова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 19-я серия

16:00 Спецы. 20-я серия

16:55 Актёрские драмы. Роль через боль

17:50 События

18:10 Новый сосед. 1-я серия

19:05 Новый сосед. 2-я серия

19:55 Золотой транзит. 1-я серия

20:55 Золотой транзит. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Кабаре «Чёрный кот». Превратности любви

00:30 Укол зонтиком

02:00 Петровка, 38

02:15 Сумка инкассатора

03:45 Золотой транзит. 1-я серия

04:30 Золотой транзит. 2-я серия



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник

05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Адреналин

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

10:00 Сегодня

10:35 Мои университеты. Будущее за настоящим

11:05 Морские дьяволы. Смерч 3. «Космическая связь», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Новые русские сенсации

21:50 Концерт памяти Михаила Круга. 60

23:40 Отпуск

01:10 Квартирный вопрос

02:05 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста», 2-я серия

03:20 Дикий-2. Ах, эта свадьба

04:05 Дикий-2. Взрывная волна



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Казаки. 13-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:30 Казаки. 16-я серия

09:45 Неуловимые мстители

11:20 Новые приключения неуловимых

13:00 Известия

13:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Случай на пляже

19:00 Морские дьяволы-4. Корсары

19:55 След. Русалочка

20:40 След. Грогги

21:30 След. Трансплантация

22:15 След. Анонимка

23:00 След. Идеальное убийство

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой

01:35 Свои-3. Шибари

02:15 Свои-3. Кто он?

02:50 Свои-3. Свидание со смертью

03:25 Свои-3. Нюхач

04:00 Такая работа. Черный вторник

04:35 Такая работа. Идеальное убийство



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»

13:35 Порча. Смертельный след

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Спасибо, не надо

15:15 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии

19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

23:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

02:15 Порча. Смертельный след

02:40 Знахарка

03:05 Верну любимого. Спасибо, не надо

03:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:00 Смешарики

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 178-я серии

17:30 Ботан и СуперБаба

19:00 Где логика? Сезон 8. 229-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 725-я серия

22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия

23:00 Прожарка. Сезон 3. 12-я серия - «Азамат Мусагалиев»

00:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 30-я серия

00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 32-я серия

00:55 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 124-я серия

03:20 Comedy Баттл. 31-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 12. 25-я серия

05:05 Воронины. Сезон 12. 26-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия

06:05 Три кота. Пещера

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 1-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 2-я серия

10:00 Скала

12:45 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство

13:20 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»

17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

19:30 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

20:55 Цыпочка

22:55 Лжец, лжец

00:35 Терминал

02:50 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии

03:55 Воронины. Сезон 13. 1-я - 3-я серии



Матч ТВ



04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Денис Гнездилов

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо. Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

00:20 Все на Матч!

01:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

01:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Финал. Израиль - Англия

03:30 Новости

03:35 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России

04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Зеленая миля

23:00 Новости

23:25 Зеленая миля

00:00 Стекло

02:25 Апокалипсис

04:30 Невероятно интересные истории



Звезда



04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины

05:40 Сделано в СССР

06:00 Оружие Победы

06:15 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

10:20 Семнадцать мгновений весны. 11-я и 12-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Оружие Победы

19:15 Герой 115

20:30 «Проект «Альфа»

22:15 Музыка+

23:10 Узник замка Иф. Фильмы 1-й и 2-й

02:50 Сделано в СССР

03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



04:50 Дядя Ваня

06:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

07:45 Последний лепесток

08:15 Песенка мышонка

08:25 Метеор на ринге

08:45 Футбольные звезды

09:10 Приходи на каток

09:20 Внимание, черепаха!

10:55 Еще раз про любовь

12:35 На ясный огонь

14:10 Три тополя на Плющихе

15:35 Июльский дождь

17:30 Гори, гори, моя звезда

19:10 Табор уходит в небо

21:00 Экипаж

23:35 Холодное лето пятьдесят третьего

01:20 Кин-дза-дза!

03:25 Через тернии к звездам



Время начала передач - московское.



















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