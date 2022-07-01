Телепрограмма ТВ России на пятницу 1 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 1 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 01.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети
23:25 The Beatles в Индии
01:10 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Экипаж
23:50 Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера
00:50 Белая гвардия. 1-я - 4-я серии
ТВЦ
04:30 Роковой курс. Триумф и гибель
05:20 Мой герой. Владимир Молчанов
06:00 Настроение
08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:50 Академия. 59-я серия
12:40 Академия. 60-я серия
13:40 Мой герой. Олеся Фаттахова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 19-я серия
16:00 Спецы. 20-я серия
16:55 Актёрские драмы. Роль через боль
17:50 События
18:10 Новый сосед. 1-я серия
19:05 Новый сосед. 2-я серия
19:55 Золотой транзит. 1-я серия
20:55 Золотой транзит. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Кабаре «Чёрный кот». Превратности любви
00:30 Укол зонтиком
02:00 Петровка, 38
02:15 Сумка инкассатора
03:45 Золотой транзит. 1-я серия
04:30 Золотой транзит. 2-я серия
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник
05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Адреналин
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
10:00 Сегодня
10:35 Мои университеты. Будущее за настоящим
11:05 Морские дьяволы. Смерч 3. «Космическая связь», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Новые русские сенсации
21:50 Концерт памяти Михаила Круга. 60
23:40 Отпуск
01:10 Квартирный вопрос
02:05 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста», 2-я серия
03:20 Дикий-2. Ах, эта свадьба
04:05 Дикий-2. Взрывная волна
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Казаки. 13-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:30 Казаки. 16-я серия
09:45 Неуловимые мстители
11:20 Новые приключения неуловимых
13:00 Известия
13:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Случай на пляже
19:00 Морские дьяволы-4. Корсары
19:55 След. Русалочка
20:40 След. Грогги
21:30 След. Трансплантация
22:15 След. Анонимка
23:00 След. Идеальное убийство
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой
01:35 Свои-3. Шибари
02:15 Свои-3. Кто он?
02:50 Свои-3. Свидание со смертью
03:25 Свои-3. Нюхач
04:00 Такая работа. Черный вторник
04:35 Такая работа. Идеальное убийство
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»
13:35 Порча. Смертельный след
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Спасибо, не надо
15:15 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии
19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
23:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
02:15 Порча. Смертельный след
02:40 Знахарка
03:05 Верну любимого. Спасибо, не надо
03:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
07:00 Смешарики
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 178-я серии
17:30 Ботан и СуперБаба
19:00 Где логика? Сезон 8. 229-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 725-я серия
22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия
23:00 Прожарка. Сезон 3. 12-я серия - «Азамат Мусагалиев»
00:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 30-я серия
00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 32-я серия
00:55 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 124-я серия
03:20 Comedy Баттл. 31-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 12. 25-я серия
05:05 Воронины. Сезон 12. 26-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия
06:05 Три кота. Пещера
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 1-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 2-я серия
10:00 Скала
12:45 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство
13:20 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть
16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»
17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
19:30 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
20:55 Цыпочка
22:55 Лжец, лжец
00:35 Терминал
02:50 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии
03:55 Воронины. Сезон 13. 1-я - 3-я серии
Матч ТВ
04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Денис Гнездилов
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо. Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
00:20 Все на Матч!
01:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
01:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Финал. Израиль - Англия
03:30 Новости
03:35 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Зеленая миля
23:00 Новости
23:25 Зеленая миля
00:00 Стекло
02:25 Апокалипсис
04:30 Невероятно интересные истории
Звезда
04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины
05:40 Сделано в СССР
06:00 Оружие Победы
06:15 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
10:20 Семнадцать мгновений весны. 11-я и 12-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Оружие Победы
19:15 Герой 115
20:30 «Проект «Альфа»
22:15 Музыка+
23:10 Узник замка Иф. Фильмы 1-й и 2-й
02:50 Сделано в СССР
03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
04:50 Дядя Ваня
06:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
07:45 Последний лепесток
08:15 Песенка мышонка
08:25 Метеор на ринге
08:45 Футбольные звезды
09:10 Приходи на каток
09:20 Внимание, черепаха!
10:55 Еще раз про любовь
12:35 На ясный огонь
14:10 Три тополя на Плющихе
15:35 Июльский дождь
17:30 Гори, гори, моя звезда
19:10 Табор уходит в небо
21:00 Экипаж
23:35 Холодное лето пятьдесят третьего
01:20 Кин-дза-дза!
03:25 Через тернии к звездам
Время начала передач - московское.