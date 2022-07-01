Программа передач Первого канала на 1 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 1 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



01.07.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Две звезды. Отцы и дети

23:25 The Beatles в Индии

01:10 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.