Программа передач ТВЦ на 1 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



01.07.2022



04:30 Роковой курс. Триумф и гибель

05:20 Мой герой. Владимир Молчанов

06:00 Настроение

08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:50 Академия. 59-я серия

12:40 Академия. 60-я серия

13:40 Мой герой. Олеся Фаттахова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 19-я серия

16:00 Спецы. 20-я серия

16:55 Актёрские драмы. Роль через боль

17:50 События

18:10 Новый сосед. 1-я серия

19:05 Новый сосед. 2-я серия

19:55 Золотой транзит. 1-я серия

20:55 Золотой транзит. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Кабаре «Чёрный кот». Превратности любви

00:30 Укол зонтиком

02:00 Петровка, 38

02:15 Сумка инкассатора

03:45 Золотой транзит. 1-я серия

04:30 Золотой транзит. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.