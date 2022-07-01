Программа передач ТВЦ на 1 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
01.07.2022
04:30 Роковой курс. Триумф и гибель
05:20 Мой герой. Владимир Молчанов
06:00 Настроение
08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:50 Академия. 59-я серия
12:40 Академия. 60-я серия
13:40 Мой герой. Олеся Фаттахова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 19-я серия
16:00 Спецы. 20-я серия
16:55 Актёрские драмы. Роль через боль
17:50 События
18:10 Новый сосед. 1-я серия
19:05 Новый сосед. 2-я серия
19:55 Золотой транзит. 1-я серия
20:55 Золотой транзит. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Кабаре «Чёрный кот». Превратности любви
00:30 Укол зонтиком
02:00 Петровка, 38
02:15 Сумка инкассатора
03:45 Золотой транзит. 1-я серия
04:30 Золотой транзит. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.