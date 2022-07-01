Программа передач НТВ на 1 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



01.07.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник

05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Адреналин

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

10:00 Сегодня

10:35 Мои университеты. Будущее за настоящим

11:05 Морские дьяволы. Смерч 3. «Космическая связь», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Новые русские сенсации

21:50 Концерт памяти Михаила Круга. 60

23:40 Отпуск

01:10 Квартирный вопрос

02:05 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста», 2-я серия

03:20 Дикий-2. Ах, эта свадьба

04:05 Дикий-2. Взрывная волна



В программе передач возможны изменения.