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Программа передач НТВ на 1 июля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 1 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

01.07.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник
05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Адреналин
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
10:00 Сегодня
10:35 Мои университеты. Будущее за настоящим
11:05 Морские дьяволы. Смерч 3. «Космическая связь», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Новые русские сенсации
21:50 Концерт памяти Михаила Круга. 60
23:40 Отпуск
01:10 Квартирный вопрос
02:05 Дикий-2. «Не стреляйте в журналиста», 2-я серия
03:20 Дикий-2. Ах, эта свадьба
04:05 Дикий-2. Взрывная волна

В программе передач возможны изменения.









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