Программа передач Пятого канала на 1 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
01.07.2022
05:00 Известия
05:40 Казаки. 13-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:30 Казаки. 16-я серия
09:45 Неуловимые мстители
11:20 Новые приключения неуловимых
13:00 Известия
13:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Случай на пляже
19:00 Морские дьяволы-4. Корсары
19:55 След. Русалочка
20:40 След. Грогги
21:30 След. Трансплантация
22:15 След. Анонимка
23:00 След. Идеальное убийство
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой
01:35 Свои-3. Шибари
02:15 Свои-3. Кто он?
02:50 Свои-3. Свидание со смертью
03:25 Свои-3. Нюхач
04:00 Такая работа. Черный вторник
04:35 Такая работа. Идеальное убийство
В программе передач возможны изменения.