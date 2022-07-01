Программа передач Пятого канала на 1 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



01.07.2022



05:00 Известия

05:40 Казаки. 13-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:30 Казаки. 16-я серия

09:45 Неуловимые мстители

11:20 Новые приключения неуловимых

13:00 Известия

13:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Случай на пляже

19:00 Морские дьяволы-4. Корсары

19:55 След. Русалочка

20:40 След. Грогги

21:30 След. Трансплантация

22:15 След. Анонимка

23:00 След. Идеальное убийство

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой

01:35 Свои-3. Шибари

02:15 Свои-3. Кто он?

02:50 Свои-3. Свидание со смертью

03:25 Свои-3. Нюхач

04:00 Такая работа. Черный вторник

04:35 Такая работа. Идеальное убийство



В программе передач возможны изменения.