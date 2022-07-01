Программа передач Домашний на 1 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 1 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



01.07.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»

13:35 Порча. Смертельный след

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Спасибо, не надо

15:15 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии

19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

23:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

02:15 Порча. Смертельный след

02:40 Знахарка

03:05 Верну любимого. Спасибо, не надо

03:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.