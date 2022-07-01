Программа передач Домашний на 1 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 1 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
01.07.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»
13:35 Порча. Смертельный след
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Спасибо, не надо
15:15 Воспитание чувств. 1-я - 4-я серии
19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
23:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
02:15 Порча. Смертельный след
02:40 Знахарка
03:05 Верну любимого. Спасибо, не надо
03:30 Понять. Простить. «Любимый сын». «Сын взаймы»
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.