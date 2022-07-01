Программа передач ТНТ на 1 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
01.07.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
07:00 Смешарики
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 178-я серии
17:30 Ботан и СуперБаба
19:00 Где логика? Сезон 8. 229-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 725-я серия
22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия
23:00 Прожарка. Сезон 3. 12-я серия - «Азамат Мусагалиев»
00:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 30-я серия
00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 32-я серия
00:55 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 124-я серия
03:20 Comedy Баттл. 31-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
В программе передач возможны изменения.