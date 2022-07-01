Программа передач ТНТ на 1 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



01.07.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:00 Смешарики

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 178-я серии

17:30 Ботан и СуперБаба

19:00 Где логика? Сезон 8. 229-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 725-я серия

22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия

23:00 Прожарка. Сезон 3. 12-я серия - «Азамат Мусагалиев»

00:00 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 30-я серия

00:20 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 32-я серия

00:55 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 124-я серия

03:20 Comedy Баттл. 31-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия



В программе передач возможны изменения.