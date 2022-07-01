Программа передач СТС на 1 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 1 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
01.07.2022
04:40 Воронины. Сезон 12. 25-я серия
05:05 Воронины. Сезон 12. 26-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия
06:05 Три кота. Пещера
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 1-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 2-я серия
10:00 Скала
12:45 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство
13:20 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть
16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»
17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
19:30 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
20:55 Цыпочка
22:55 Лжец, лжец
00:35 Терминал
02:50 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии
03:55 Воронины. Сезон 13. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.