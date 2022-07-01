Программа передач СТС на 1 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 1 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



01.07.2022



04:40 Воронины. Сезон 12. 25-я серия

05:05 Воронины. Сезон 12. 26-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия

06:05 Три кота. Пещера

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 1-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 2-я серия

10:00 Скала

12:45 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство

13:20 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»

17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

19:30 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

20:55 Цыпочка

22:55 Лжец, лжец

00:35 Терминал

02:50 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии

03:55 Воронины. Сезон 13. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.