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Программа передач Матч ТВ на 1 июля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 1 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

01.07.2022

04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Денис Гнездилов
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо. Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
00:20 Все на Матч!
01:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
01:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Финал. Израиль - Англия
03:30 Новости
03:35 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)

В программе передач возможны изменения.









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