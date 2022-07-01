Программа передач Матч ТВ на 1 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



01.07.2022



04:50 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Денис Гнездилов

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо. Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

00:20 Все на Матч!

01:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

01:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Финал. Израиль - Англия

03:30 Новости

03:35 Лёгкая атлетика. Юношеское первенство России

04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)



В программе передач возможны изменения.