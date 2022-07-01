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Программа передач канала Звезда на 1 июля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 1 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

01.07.2022

04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины
05:40 Сделано в СССР
06:00 Оружие Победы
06:15 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
10:20 Семнадцать мгновений весны. 11-я и 12-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Оружие Победы
19:15 Герой 115
20:30 «Проект «Альфа»
22:15 Музыка+
23:10 Узник замка Иф. Фильмы 1-й и 2-й
02:50 Сделано в СССР
03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

В программе передач возможны изменения.









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