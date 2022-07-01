Программа передач канала Звезда на 1 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 1 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



01.07.2022



04:50 Великая Отечественная. Партизаны Украины

05:40 Сделано в СССР

06:00 Оружие Победы

06:15 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Морской патруль. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

10:20 Семнадцать мгновений весны. 11-я и 12-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Оружие Победы

19:15 Герой 115

20:30 «Проект «Альфа»

22:15 Музыка+

23:10 Узник замка Иф. Фильмы 1-й и 2-й

02:50 Сделано в СССР

03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.