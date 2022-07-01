Программа передач Золотая коллекция на 1 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
01.07.2022
04:50 Дядя Ваня
06:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
07:45 Последний лепесток
08:15 Песенка мышонка
08:25 Метеор на ринге
08:45 Футбольные звезды
09:10 Приходи на каток
09:20 Внимание, черепаха!
10:55 Еще раз про любовь
12:35 На ясный огонь
14:10 Три тополя на Плющихе
15:35 Июльский дождь
17:30 Гори, гори, моя звезда
19:10 Табор уходит в небо
21:00 Экипаж
23:35 Холодное лето пятьдесят третьего
01:20 Кин-дза-дза!
03:25 Через тернии к звездам
В телепрограмме передач возможны изменения.