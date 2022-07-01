Программа передач Золотая коллекция на 1 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



01.07.2022



04:50 Дядя Ваня

06:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

07:45 Последний лепесток

08:15 Песенка мышонка

08:25 Метеор на ринге

08:45 Футбольные звезды

09:10 Приходи на каток

09:20 Внимание, черепаха!

10:55 Еще раз про любовь

12:35 На ясный огонь

14:10 Три тополя на Плющихе

15:35 Июльский дождь

17:30 Гори, гори, моя звезда

19:10 Табор уходит в небо

21:00 Экипаж

23:35 Холодное лето пятьдесят третьего

01:20 Кин-дза-дза!

03:25 Через тернии к звездам



В телепрограмме передач возможны изменения.