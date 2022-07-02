Телепрограмма ТВ России на субботу 2 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 2 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 02.07.2022
Первый канал
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08:35 «Умницы и умники». Финал
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Жизнь с чистого листа«. К 65-летию Александры Яковлевой
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:15 Экипаж
15:00 Новости
15:15 Экипаж
16:10 Леонид Филатов. «Про Федота-Стрельца, удалого молодца»
17:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
18:20 РЭБ
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 «Стендапер по жизни»
01:00 Наедине со всеми
03:15 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Башкортостан. Буженина из говядины
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:40 Я больше не боюсь. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е
20:00 Вести
21:00 Неродная
00:30 Белая гвардия. 5-я - 8-я серии
03:55 Пять лет и один день
ТВЦ
04:30 Золотой транзит. 2-я серия
05:25 Георг Отс. Публика ждет...
06:20 Новый сосед. 1-я серия
07:00 Новый сосед. 2-я серия
07:50 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Орел. История заблуждений: понятие «Ересь» в христианстве. Люди в социальных сетях. Путешествие в Орел. Что такое ересь в христианстве?
08:15 Соната для горничной. 1-я серия
09:05 Соната для горничной. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Александр Гарбуз
10:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь
11:30 События
11:45 Внимание! Всем постам
13:15 Исправленному верить. 1-я серия
14:30 События
14:45 Исправленному верить. 2-я - 4-я серии
17:20 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Приговор. Юрий Соколов
22:45 90-е. Водка
23:25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
00:05 Хроники московского быта. Смертельная скорость
00:50 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров
01:15 Хватит слухов! 53-я серия
01:40 Прощание. Андрей Краско
02:20 Прощание. Ольга Аросева
03:00 Прощание. Арчил Гомиашвили
03:45 Замкнутый круг. 1-я серия
04:25 Замкнутый круг. 2-я серия
НТВ
04:05 Дикий-2. Взрывная волна
05:10 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру
05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Лабиринт
06:30 Улицы разбитых фонарей-9. Невиновный
07:35 Простые секреты
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Близнец
23:05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:45 Непрощенный
01:35 Дачный ответ
02:30 Агентство скрытых камер. Родовое проклятие
03:00 Дикий-2. Последний киногерой
03:35 Дикий-2. Третий глаз
04:20 Дикий-2. Тройная бухгалтерия
Пятый канал
05:00 Такая работа. Идеальное убийство
05:10 Такая работа. Случайный свидетель
05:50 Такая работа. Смерть в чужой квартире
06:25 Такая работа. Выкуп
07:00 Такая работа. Самое дорогое
07:40 Такая работа. Эхо прошлого
08:20 Такая работа. Непридуманное убийство
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья
10:50 Принцесса на бобах
12:50 Ширли-Мырли
15:30 След. Звонок
16:20 След. После закрытия
17:10 След. Ой, люли, мои люли
18:00 След. Грязная история
18:45 След. Аватар
19:30 След. Крутые парни
20:20 След. Папина дочка
21:05 След. Шумовая мафия
21:50 След. Наживка
22:25 След. Тихая обитель
23:15 След. Столкновение интересов
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Школа страсти
01:40 Прокурорская проверка. Кредитный приговор
02:30 Прокурорская проверка. Холод
03:20 Прокурорская проверка. Убийственная красота
04:10 Прокурорская проверка. Лаборатория
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии
10:45 Идеальный брак. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 101-я и 102-я серии
22:40 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
02:05 Идеальный брак. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
09:00 Битва пикников. 11-я серия
09:30 Модные игры. 3-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я - 49-я серии
15:00 Ольга. 1-я - 12-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 9-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 22-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 23-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 225-я серия
01:15 Битва экстрасенсов. 226-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 5. 125-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 5. 126-я серия
04:00 Comedy Баттл. 32-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 13. 3-я серия
05:05 Воронины. Сезон 13. 4-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 32-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Консервная банка
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Игры в темноте
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Прогулка с папой
07:00 Три кота. Мама заболела
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Одежда для котят
07:20 Три кота. Бюро добрых дел
07:25 Три кота. Мелочи жизни
07:30 Три кота
07:35 Три кота. Заморские гости
07:40 Три кота. Точно в цель
07:45 Три кота. Мамин цветок
07:50 Три кота
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи
08:25 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
10:35 Лжец, лжец
12:15 Бриллиантовый полицейский
14:05 Цыпочка
16:00 Волшебный парк Джун
17:35 Кролик Питер
19:15 Кролик Питер-2
21:00 Земля будущего
23:25 Я - легенда
01:15 Изгой
03:40 Воронины. Сезон 13. 3-я - 6-я серии
Матч ТВ
04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. С. Альварес - К. Плант
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
09:20 Заговоренный
12:05 Новости
12:10 Заговоренный
13:05 В поисках приключений
15:00 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
18:10 Все на Матч!
18:50 Новости
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
20:50 Все на Матч!
21:00 Профессиональный бокс. С. Воробьёв - А. Перес. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Заговоренный
03:15 Новости
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва)
04:40 Матч! Парад
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Секретные тюрьмы Украины
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Спецоперация: 5 секретов успеха
18:00 Быстрее пули
19:30 Новости
20:00 Быстрее пули
20:15 Беглец
22:45 Служители закона
23:00 Новости
23:30 Служители закона
01:35 Куш собачий
03:00 Битва преподов
04:20 Тайны Чапман
Звезда
03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
06:30 Соленый пес
07:40 Садко
08:00 Новости дня
08:15 Садко
09:35 Легенды кино. Рина Зелёная
10:15 Главный день. Вольф Мессинг
11:00 Война миров. Сталин против Гитлера
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Страна Советов - жизнь по советскому стандарту
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Комбинация
13:40 Круиз-контроль
14:15 Оружие Победы
14:25 Даурия
18:00 Новости дня
18:25 Высота 89
20:20 Часовщик
22:00 Мафия бессмертна
23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
03:25 Через тернии к звездам
05:45 Жених с того света
06:30 Пес Барбос и необычный кросс
06:40 Дерсу Узала
09:10 Автомобиль, скрипка и собака Клякса
11:00 Аттестат зрелости
12:45 Остановился поезд
14:25 Леди Макбет Мценского уезда
15:55 Дежа вю
17:50 Город Зеро
19:35 Китайский сервиз
21:25 Джентльмены удачи
23:00 Владивосток
00:45 Куколка
03:00 Плюмбум, или Опасная игра
04:30 Коммунист
Время начала передач - московское.