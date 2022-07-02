Телепрограмма ТВ России на субботу 2 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 2 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 02.07.2022



Первый канал



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

08:35 «Умницы и умники». Финал

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Жизнь с чистого листа«. К 65-летию Александры Яковлевой

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:15 Экипаж

15:00 Новости

15:15 Экипаж

16:10 Леонид Филатов. «Про Федота-Стрельца, удалого молодца»

17:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

18:20 РЭБ

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 «Стендапер по жизни»

01:00 Наедине со всеми

03:15 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Башкортостан. Буженина из говядины

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:40 Я больше не боюсь. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е

20:00 Вести

21:00 Неродная

00:30 Белая гвардия. 5-я - 8-я серии

03:55 Пять лет и один день



ТВЦ



04:30 Золотой транзит. 2-я серия

05:25 Георг Отс. Публика ждет...

06:20 Новый сосед. 1-я серия

07:00 Новый сосед. 2-я серия

07:50 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Орел. История заблуждений: понятие «Ересь» в христианстве. Люди в социальных сетях. Путешествие в Орел. Что такое ересь в христианстве?

08:15 Соната для горничной. 1-я серия

09:05 Соната для горничной. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Александр Гарбуз

10:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь

11:30 События

11:45 Внимание! Всем постам

13:15 Исправленному верить. 1-я серия

14:30 События

14:45 Исправленному верить. 2-я - 4-я серии

17:20 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Приговор. Юрий Соколов

22:45 90-е. Водка

23:25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе

00:05 Хроники московского быта. Смертельная скорость

00:50 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров

01:15 Хватит слухов! 53-я серия

01:40 Прощание. Андрей Краско

02:20 Прощание. Ольга Аросева

03:00 Прощание. Арчил Гомиашвили

03:45 Замкнутый круг. 1-я серия

04:25 Замкнутый круг. 2-я серия



НТВ



04:05 Дикий-2. Взрывная волна

05:10 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру

05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Лабиринт

06:30 Улицы разбитых фонарей-9. Невиновный

07:35 Простые секреты

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Близнец

23:05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:45 Непрощенный

01:35 Дачный ответ

02:30 Агентство скрытых камер. Родовое проклятие

03:00 Дикий-2. Последний киногерой

03:35 Дикий-2. Третий глаз

04:20 Дикий-2. Тройная бухгалтерия



Пятый канал



05:00 Такая работа. Идеальное убийство

05:10 Такая работа. Случайный свидетель

05:50 Такая работа. Смерть в чужой квартире

06:25 Такая работа. Выкуп

07:00 Такая работа. Самое дорогое

07:40 Такая работа. Эхо прошлого

08:20 Такая работа. Непридуманное убийство

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья

10:50 Принцесса на бобах

12:50 Ширли-Мырли

15:30 След. Звонок

16:20 След. После закрытия

17:10 След. Ой, люли, мои люли

18:00 След. Грязная история

18:45 След. Аватар

19:30 След. Крутые парни

20:20 След. Папина дочка

21:05 След. Шумовая мафия

21:50 След. Наживка

22:25 След. Тихая обитель

23:15 След. Столкновение интересов

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Школа страсти

01:40 Прокурорская проверка. Кредитный приговор

02:30 Прокурорская проверка. Холод

03:20 Прокурорская проверка. Убийственная красота

04:10 Прокурорская проверка. Лаборатория



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии

10:45 Идеальный брак. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 101-я и 102-я серии

22:40 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

02:05 Идеальный брак. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

09:00 Битва пикников. 11-я серия

09:30 Модные игры. 3-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я - 49-я серии

15:00 Ольга. 1-я - 12-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 9-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 22-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 23-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 225-я серия

01:15 Битва экстрасенсов. 226-я серия

02:25 Импровизация. Сезон 5. 125-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 5. 126-я серия

04:00 Comedy Баттл. 32-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 13. 3-я серия

05:05 Воронины. Сезон 13. 4-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 32-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Консервная банка

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Игры в темноте

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Прогулка с папой

07:00 Три кота. Мама заболела

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Одежда для котят

07:20 Три кота. Бюро добрых дел

07:25 Три кота. Мелочи жизни

07:30 Три кота

07:35 Три кота. Заморские гости

07:40 Три кота. Точно в цель

07:45 Три кота. Мамин цветок

07:50 Три кота

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи

08:25 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

10:35 Лжец, лжец

12:15 Бриллиантовый полицейский

14:05 Цыпочка

16:00 Волшебный парк Джун

17:35 Кролик Питер

19:15 Кролик Питер-2

21:00 Земля будущего

23:25 Я - легенда

01:15 Изгой

03:40 Воронины. Сезон 13. 3-я - 6-я серии



Матч ТВ



04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. С. Альварес - К. Плант

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

09:20 Заговоренный

12:05 Новости

12:10 Заговоренный

13:05 В поисках приключений

15:00 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

18:10 Все на Матч!

18:50 Новости

18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

20:50 Все на Матч!

21:00 Профессиональный бокс. С. Воробьёв - А. Перес. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Заговоренный

03:15 Новости

03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва)

04:40 Матч! Парад



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Секретные тюрьмы Украины

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Спецоперация: 5 секретов успеха

18:00 Быстрее пули

19:30 Новости

20:00 Быстрее пули

20:15 Беглец

22:45 Служители закона

23:00 Новости

23:30 Служители закона

01:35 Куш собачий

03:00 Битва преподов

04:20 Тайны Чапман



Звезда



03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

06:30 Соленый пес

07:40 Садко

08:00 Новости дня

08:15 Садко

09:35 Легенды кино. Рина Зелёная

10:15 Главный день. Вольф Мессинг

11:00 Война миров. Сталин против Гитлера

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Страна Советов - жизнь по советскому стандарту

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Комбинация

13:40 Круиз-контроль

14:15 Оружие Победы

14:25 Даурия

18:00 Новости дня

18:25 Высота 89

20:20 Часовщик

22:00 Мафия бессмертна

23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



03:25 Через тернии к звездам

05:45 Жених с того света

06:30 Пес Барбос и необычный кросс

06:40 Дерсу Узала

09:10 Автомобиль, скрипка и собака Клякса

11:00 Аттестат зрелости

12:45 Остановился поезд

14:25 Леди Макбет Мценского уезда

15:55 Дежа вю

17:50 Город Зеро

19:35 Китайский сервиз

21:25 Джентльмены удачи

23:00 Владивосток

00:45 Куколка

03:00 Плюмбум, или Опасная игра

04:30 Коммунист



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 2 июля 2022 года Программа передач ТНТ на 2 июля 2022 года Программа передач Пятого канала на 2 июля 2022 года Программа передач ТВЦ на 2 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 1 июля 2022 года









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