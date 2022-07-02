Программа передач Первого канала на 2 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 2 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
02.07.2022
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08:35 «Умницы и умники». Финал
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Жизнь с чистого листа«. К 65-летию Александры Яковлевой
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:15 Экипаж
15:00 Новости
15:15 Экипаж
16:10 Леонид Филатов. «Про Федота-Стрельца, удалого молодца»
17:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
18:20 РЭБ
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 «Стендапер по жизни»
01:00 Наедине со всеми
03:15 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.