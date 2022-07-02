Программа передач Первого канала на 2 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 2 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



02.07.2022



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

08:35 «Умницы и умники». Финал

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Жизнь с чистого листа«. К 65-летию Александры Яковлевой

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:15 Экипаж

15:00 Новости

15:15 Экипаж

16:10 Леонид Филатов. «Про Федота-Стрельца, удалого молодца»

17:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

18:20 РЭБ

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 «Стендапер по жизни»

01:00 Наедине со всеми

03:15 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.