Программа передач Россия 1 на 2 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 2 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



02.07.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Башкортостан. Буженина из говядины

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:40 Я больше не боюсь. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е

20:00 Вести

21:00 Неродная

00:30 Белая гвардия. 5-я - 8-я серии

03:55 Пять лет и один день



В программе передач возможны изменения.