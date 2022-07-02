Программа передач Россия 1 на 2 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 2 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
02.07.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Башкортостан. Буженина из говядины
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:40 Я больше не боюсь. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е
20:00 Вести
21:00 Неродная
00:30 Белая гвардия. 5-я - 8-я серии
03:55 Пять лет и один день
В программе передач возможны изменения.