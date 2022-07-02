Программа передач ТВЦ на 2 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 2 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
02.07.2022
04:30 Золотой транзит. 2-я серия
05:25 Георг Отс. Публика ждет...
06:20 Новый сосед. 1-я серия
07:00 Новый сосед. 2-я серия
07:50 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Орел. История заблуждений: понятие «Ересь» в христианстве. Люди в социальных сетях. Путешествие в Орел. Что такое ересь в христианстве?
08:15 Соната для горничной. 1-я серия
09:05 Соната для горничной. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Александр Гарбуз
10:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь
11:30 События
11:45 Внимание! Всем постам
13:15 Исправленному верить. 1-я серия
14:30 События
14:45 Исправленному верить. 2-я - 4-я серии
17:20 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Приговор. Юрий Соколов
22:45 90-е. Водка
23:25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
00:05 Хроники московского быта. Смертельная скорость
00:50 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров
01:15 Хватит слухов! 53-я серия
01:40 Прощание. Андрей Краско
02:20 Прощание. Ольга Аросева
03:00 Прощание. Арчил Гомиашвили
03:45 Замкнутый круг. 1-я серия
04:25 Замкнутый круг. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.