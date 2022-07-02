Программа передач ТВЦ на 2 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 2 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



02.07.2022



04:30 Золотой транзит. 2-я серия

05:25 Георг Отс. Публика ждет...

06:20 Новый сосед. 1-я серия

07:00 Новый сосед. 2-я серия

07:50 Православная энциклопедия. Люди в соцсетях. Путешествие в Орел. История заблуждений: понятие «Ересь» в христианстве. Люди в социальных сетях. Путешествие в Орел. Что такое ересь в христианстве?

08:15 Соната для горничной. 1-я серия

09:05 Соната для горничной. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Александр Гарбуз

10:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь

11:30 События

11:45 Внимание! Всем постам

13:15 Исправленному верить. 1-я серия

14:30 События

14:45 Исправленному верить. 2-я - 4-я серии

17:20 Исправленному верить. Паутина. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Приговор. Юрий Соколов

22:45 90-е. Водка

23:25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе

00:05 Хроники московского быта. Смертельная скорость

00:50 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров

01:15 Хватит слухов! 53-я серия

01:40 Прощание. Андрей Краско

02:20 Прощание. Ольга Аросева

03:00 Прощание. Арчил Гомиашвили

03:45 Замкнутый круг. 1-я серия

04:25 Замкнутый круг. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.