Программа передач НТВ на 2 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



02.07.2022



04:05 Дикий-2. Взрывная волна

05:10 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру

05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Лабиринт

06:30 Улицы разбитых фонарей-9. Невиновный

07:35 Простые секреты

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Близнец

23:05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:45 Непрощенный

01:35 Дачный ответ

02:30 Агентство скрытых камер. Родовое проклятие

03:00 Дикий-2. Последний киногерой

03:35 Дикий-2. Третий глаз

04:20 Дикий-2. Тройная бухгалтерия



В программе передач возможны изменения.