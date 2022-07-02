Программа передач НТВ на 2 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
02.07.2022
04:05 Дикий-2. Взрывная волна
05:10 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру
05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Лабиринт
06:30 Улицы разбитых фонарей-9. Невиновный
07:35 Простые секреты
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Близнец
23:05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:45 Непрощенный
01:35 Дачный ответ
02:30 Агентство скрытых камер. Родовое проклятие
03:00 Дикий-2. Последний киногерой
03:35 Дикий-2. Третий глаз
04:20 Дикий-2. Тройная бухгалтерия
В программе передач возможны изменения.