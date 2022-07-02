Программа передач Пятого канала на 2 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 2 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



02.07.2022



05:00 Такая работа. Идеальное убийство

05:10 Такая работа. Случайный свидетель

05:50 Такая работа. Смерть в чужой квартире

06:25 Такая работа. Выкуп

07:00 Такая работа. Самое дорогое

07:40 Такая работа. Эхо прошлого

08:20 Такая работа. Непридуманное убийство

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья

10:50 Принцесса на бобах

12:50 Ширли-Мырли

15:30 След. Звонок

16:20 След. После закрытия

17:10 След. Ой, люли, мои люли

18:00 След. Грязная история

18:45 След. Аватар

19:30 След. Крутые парни

20:20 След. Папина дочка

21:05 След. Шумовая мафия

21:50 След. Наживка

22:25 След. Тихая обитель

23:15 След. Столкновение интересов

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Школа страсти

01:40 Прокурорская проверка. Кредитный приговор

02:30 Прокурорская проверка. Холод

03:20 Прокурорская проверка. Убийственная красота

04:10 Прокурорская проверка. Лаборатория



В программе передач возможны изменения.