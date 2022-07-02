Программа передач Пятого канала на 2 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 2 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
02.07.2022
05:00 Такая работа. Идеальное убийство
05:10 Такая работа. Случайный свидетель
05:50 Такая работа. Смерть в чужой квартире
06:25 Такая работа. Выкуп
07:00 Такая работа. Самое дорогое
07:40 Такая работа. Эхо прошлого
08:20 Такая работа. Непридуманное убийство
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья
10:50 Принцесса на бобах
12:50 Ширли-Мырли
15:30 След. Звонок
16:20 След. После закрытия
17:10 След. Ой, люли, мои люли
18:00 След. Грязная история
18:45 След. Аватар
19:30 След. Крутые парни
20:20 След. Папина дочка
21:05 След. Шумовая мафия
21:50 След. Наживка
22:25 След. Тихая обитель
23:15 След. Столкновение интересов
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Школа страсти
01:40 Прокурорская проверка. Кредитный приговор
02:30 Прокурорская проверка. Холод
03:20 Прокурорская проверка. Убийственная красота
04:10 Прокурорская проверка. Лаборатория
В программе передач возможны изменения.