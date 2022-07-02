Программа передач СТС на 2 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 2 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
02.07.2022
04:40 Воронины. Сезон 13. 3-я серия
05:05 Воронины. Сезон 13. 4-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 32-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Консервная банка
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Игры в темноте
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Прогулка с папой
07:00 Три кота. Мама заболела
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Одежда для котят
07:20 Три кота. Бюро добрых дел
07:25 Три кота. Мелочи жизни
07:30 Три кота
07:35 Три кота. Заморские гости
07:40 Три кота. Точно в цель
07:45 Три кота. Мамин цветок
07:50 Три кота
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи
08:25 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
10:35 Лжец, лжец
12:15 Бриллиантовый полицейский
14:05 Цыпочка
16:00 Волшебный парк Джун
17:35 Кролик Питер
19:15 Кролик Питер-2
21:00 Земля будущего
23:25 Я - легенда
01:15 Изгой
03:40 Воронины. Сезон 13. 3-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.