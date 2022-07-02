Программа передач СТС на 2 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 2 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



02.07.2022



04:40 Воронины. Сезон 13. 3-я серия

05:05 Воронины. Сезон 13. 4-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 32-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 159-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Консервная банка

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Игры в темноте

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Прогулка с папой

07:00 Три кота. Мама заболела

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Одежда для котят

07:20 Три кота. Бюро добрых дел

07:25 Три кота. Мелочи жизни

07:30 Три кота

07:35 Три кота. Заморские гости

07:40 Три кота. Точно в цель

07:45 Три кота. Мамин цветок

07:50 Три кота

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи

08:25 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

10:35 Лжец, лжец

12:15 Бриллиантовый полицейский

14:05 Цыпочка

16:00 Волшебный парк Джун

17:35 Кролик Питер

19:15 Кролик Питер-2

21:00 Земля будущего

23:25 Я - легенда

01:15 Изгой

03:40 Воронины. Сезон 13. 3-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.