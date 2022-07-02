Программа передач Матч ТВ на 2 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 2 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



02.07.2022



04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. С. Альварес - К. Плант

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

09:20 Заговоренный

12:05 Новости

12:10 Заговоренный

13:05 В поисках приключений

15:00 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

18:10 Все на Матч!

18:50 Новости

18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

20:50 Все на Матч!

21:00 Профессиональный бокс. С. Воробьёв - А. Перес. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Заговоренный

03:15 Новости

03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва)

04:40 Матч! Парад



В программе передач возможны изменения.