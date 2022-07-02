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Программа передач Матч ТВ на 2 июля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 2 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

02.07.2022

04:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург)
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. С. Альварес - К. Плант
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
09:20 Заговоренный
12:05 Новости
12:10 Заговоренный
13:05 В поисках приключений
15:00 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
18:10 Все на Матч!
18:50 Новости
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
20:50 Все на Матч!
21:00 Профессиональный бокс. С. Воробьёв - А. Перес. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Заговоренный
03:15 Новости
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва)
04:40 Матч! Парад

В программе передач возможны изменения.









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