Программа передач РЕН ТВ на 2 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 2 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



02.07.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Секретные тюрьмы Украины

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Спецоперация: 5 секретов успеха

18:00 Быстрее пули

19:30 Новости

20:00 Быстрее пули

20:15 Беглец

22:45 Служители закона

23:00 Новости

23:30 Служители закона

01:35 Куш собачий

03:00 Битва преподов

04:20 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.