Программа передач РЕН ТВ на 2 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 2 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
02.07.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Секретные тюрьмы Украины
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Спецоперация: 5 секретов успеха
18:00 Быстрее пули
19:30 Новости
20:00 Быстрее пули
20:15 Беглец
22:45 Служители закона
23:00 Новости
23:30 Служители закона
01:35 Куш собачий
03:00 Битва преподов
04:20 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.