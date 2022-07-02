Программа передач канала Звезда на 2 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 2 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



02.07.2022



03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии

06:30 Соленый пес

07:40 Садко

08:00 Новости дня

08:15 Садко

09:35 Легенды кино. Рина Зелёная

10:15 Главный день. Вольф Мессинг

11:00 Война миров. Сталин против Гитлера

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Страна Советов - жизнь по советскому стандарту

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Комбинация

13:40 Круиз-контроль

14:15 Оружие Победы

14:25 Даурия

18:00 Новости дня

18:25 Высота 89

20:20 Часовщик

22:00 Мафия бессмертна

23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.