Программа передач канала Звезда на 2 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 2 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
02.07.2022
03:00 Морской патруль. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
06:30 Соленый пес
07:40 Садко
08:00 Новости дня
08:15 Садко
09:35 Легенды кино. Рина Зелёная
10:15 Главный день. Вольф Мессинг
11:00 Война миров. Сталин против Гитлера
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Страна Советов - жизнь по советскому стандарту
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Комбинация
13:40 Круиз-контроль
14:15 Оружие Победы
14:25 Даурия
18:00 Новости дня
18:25 Высота 89
20:20 Часовщик
22:00 Мафия бессмертна
23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии
В программе передач возможны изменения.