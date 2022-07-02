Программа передач Золотая коллекция на 2 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



02.07.2022



03:25 Через тернии к звездам

05:45 Жених с того света

06:30 Пес Барбос и необычный кросс

06:40 Дерсу Узала

09:10 Автомобиль, скрипка и собака Клякса

11:00 Аттестат зрелости

12:45 Остановился поезд

14:25 Леди Макбет Мценского уезда

15:55 Дежа вю

17:50 Город Зеро

19:35 Китайский сервиз

21:25 Джентльмены удачи

23:00 Владивосток

00:45 Куколка

03:00 Плюмбум, или Опасная игра

04:30 Коммунист



В телепрограмме передач возможны изменения.