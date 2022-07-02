Программа передач Золотая коллекция на 2 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
02.07.2022
03:25 Через тернии к звездам
05:45 Жених с того света
06:30 Пес Барбос и необычный кросс
06:40 Дерсу Узала
09:10 Автомобиль, скрипка и собака Клякса
11:00 Аттестат зрелости
12:45 Остановился поезд
14:25 Леди Макбет Мценского уезда
15:55 Дежа вю
17:50 Город Зеро
19:35 Китайский сервиз
21:25 Джентльмены удачи
23:00 Владивосток
00:45 Куколка
03:00 Плюмбум, или Опасная игра
04:30 Коммунист
В телепрограмме передач возможны изменения.