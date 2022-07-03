Телепрограмма ТВ России на воскресенье 3 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 3 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 03.07.2022



Первый канал



03:15 Россия от края до края

05:15 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии

07:05 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:20 Воскресенский. 5-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 Воскресенский. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:25 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого»

19:20 Джентльмены удачи

21:00 Время

22:35 Бегство мистера Мак-Кинли

01:25 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



Россия 1



03:55 Пять лет и один день

05:35 Букет

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:40 Я больше не боюсь. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Кресты

03:10 Букет



ТВЦ



04:25 Замкнутый круг. 2-я - 4-я серии

06:40 10 самых... Расстались некрасиво

07:10 Внимание! Всем постам

08:30 Укол зонтиком

10:05 Знак качества. Продукты для красоты

10:55 Страна чудес. Астрахань

11:30 События

11:45 Сумка инкассатора

13:30 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Несерьёзные люди». Юмористический концерт

16:45 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии

20:05 Купель дьявола. 1-я - 4-я серии

23:35 События

23:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:00 Пуля-дура-4. Агент и сокровище нации. 1-я - 4-я серии

02:45 Соната для горничной. 1-я серия

03:25 Соната для горничной. 2-я серия

04:20 Удар властью. Человек, похожий на...



НТВ



04:20 Дикий-2. Тройная бухгалтерия

05:20 Улицы разбитых фонарей-9. Немного соли в холодной воде

05:55 Улицы разбитых фонарей-9. Очевидное вероятно

06:40 Улицы разбитых фонарей-9. Обман зрения

07:35 Простые секреты

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:40 Основано на реальных событиях

22:20 Маска

01:30 Их нравы!

01:50 Дикий-2. Самогонщики

03:15 Дикий-2. Ставки сделаны

04:00 Дикий-2. Зазубренное лезвие

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 1-я часть

05:35 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 2-я часть

06:20 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

09:35 Бирюк. 1-я - 4-я серии

13:00 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

16:35 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

20:00 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

23:25 Бирюк. 1-я - 4-я серии

02:30 Неуловимые мстители

03:45 Новые приключения неуловимых



Домашний



02:05 Идеальный брак. 1-я - 4-я серии

05:25 Лаборатория любви. Иллюзия измены

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

07:15 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

11:10 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

14:55 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 103-я и 104-я серии

22:40 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

02:00 Идеальный брак. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 53-я серии

09:00 Перезагрузка. 511-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 223-я серии

21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 242-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 31-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия

01:10 Битва экстрасенсов. 228-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 5. 128-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 5. 129-я серия

04:00 Comedy Баттл. 33-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 13. 6-я серия

05:10 Воронины. Сезон 13. 7-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 154-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:00 Три кота

07:10 Три кота. За чайником

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Кот без забот

07:25 Три кота. Проснуться вовремя

07:30 Царевны

07:35 Царевны. Наша Даша

07:45 Царевны. Звездный глобус

07:55 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «С»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Т»

10:20 Тролли

11:55 Волшебный парк Джун

13:25 Кролик Питер

15:10 Кролик Питер-2

16:55 Земля будущего

19:20 Телепорт

21:00 Пассажиры

23:05 Троя

02:10 Киану

03:45 Воронины. Сезон 13. 6-я - 8-я серии



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Баба Яга против

09:20 Заговоренный

12:05 Новости

12:10 Заговоренный

13:05 Все на Матч!

13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

18:50 Новости

18:55 Все на Матч!

19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира

23:45 Заговоренный

03:15 Новости

03:20 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

08:30 Новости

09:00 Угнать за 60 секунд

11:10 Хаос

12:30 Новости

13:00 Хаос

13:40 Стелс

16:00 Трон: Наследие

16:30 Новости

17:00 Трон: Наследие

18:50 Фантастическая четверка

19:30 Новости

20:00 Фантастическая четверка

21:10 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии

05:15 Легендарные полководцы. Михаил Кутузов

05:55 Жажда

07:10 Высота 89

09:00 Новости недели

09:30 Служу России

10:00 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №44

11:30 Код доступа. Русское золото для английской королевы

12:10 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Брюхов

12:55 Специальный репортаж

14:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

22:55 Даурия

02:05 Мафия бессмертна

03:35 Соленый пес

04:45 Перелом. Хроника Победы



Мосфильм. Золотая коллекция



04:30 Коммунист

06:15 Пес Барбос и необычный кросс

06:25 Тегеран-43

09:00 Айболит-66

10:50 Адъютант его превосходительства

17:50 Табачный капитан

19:25 Высота

21:00 Кубанские казаки

23:00 Воскресная премьера

02:15 Через тернии к звездам

04:35 Убить дракона



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 3 июля 2022 года Программа передач ТВЦ на 3 июля 2022 года Программа передач Первого канала на 3 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на субботу 2 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 1 июля 2022 года



