Телепрограмма ТВ России на воскресенье 3 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 3 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 03.07.2022
Первый канал
03:15 Россия от края до края
05:15 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии
07:05 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:20 Воскресенский. 5-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 Воскресенский. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:25 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого»
19:20 Джентльмены удачи
21:00 Время
22:35 Бегство мистера Мак-Кинли
01:25 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
Россия 1
03:55 Пять лет и один день
05:35 Букет
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:40 Я больше не боюсь. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Кресты
03:10 Букет
ТВЦ
04:25 Замкнутый круг. 2-я - 4-я серии
06:40 10 самых... Расстались некрасиво
07:10 Внимание! Всем постам
08:30 Укол зонтиком
10:05 Знак качества. Продукты для красоты
10:55 Страна чудес. Астрахань
11:30 События
11:45 Сумка инкассатора
13:30 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Несерьёзные люди». Юмористический концерт
16:45 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии
20:05 Купель дьявола. 1-я - 4-я серии
23:35 События
23:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:00 Пуля-дура-4. Агент и сокровище нации. 1-я - 4-я серии
02:45 Соната для горничной. 1-я серия
03:25 Соната для горничной. 2-я серия
04:20 Удар властью. Человек, похожий на...
НТВ
04:20 Дикий-2. Тройная бухгалтерия
05:20 Улицы разбитых фонарей-9. Немного соли в холодной воде
05:55 Улицы разбитых фонарей-9. Очевидное вероятно
06:40 Улицы разбитых фонарей-9. Обман зрения
07:35 Простые секреты
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Основано на реальных событиях
22:20 Маска
01:30 Их нравы!
01:50 Дикий-2. Самогонщики
03:15 Дикий-2. Ставки сделаны
04:00 Дикий-2. Зазубренное лезвие
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 1-я часть
05:35 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 2-я часть
06:20 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
09:35 Бирюк. 1-я - 4-я серии
13:00 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
16:35 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
20:00 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
23:25 Бирюк. 1-я - 4-я серии
02:30 Неуловимые мстители
03:45 Новые приключения неуловимых
Домашний
02:05 Идеальный брак. 1-я - 4-я серии
05:25 Лаборатория любви. Иллюзия измены
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:15 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
11:10 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
14:55 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 103-я и 104-я серии
22:40 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
02:00 Идеальный брак. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 53-я серии
09:00 Перезагрузка. 511-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 223-я серии
21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 242-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 31-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия
01:10 Битва экстрасенсов. 228-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 5. 128-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 5. 129-я серия
04:00 Comedy Баттл. 33-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 13. 6-я серия
05:10 Воронины. Сезон 13. 7-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 154-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:00 Три кота
07:10 Три кота. За чайником
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Кот без забот
07:25 Три кота. Проснуться вовремя
07:30 Царевны
07:35 Царевны. Наша Даша
07:45 Царевны. Звездный глобус
07:55 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «С»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Т»
10:20 Тролли
11:55 Волшебный парк Джун
13:25 Кролик Питер
15:10 Кролик Питер-2
16:55 Земля будущего
19:20 Телепорт
21:00 Пассажиры
23:05 Троя
02:10 Киану
03:45 Воронины. Сезон 13. 6-я - 8-я серии
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Баба Яга против
09:20 Заговоренный
12:05 Новости
12:10 Заговоренный
13:05 Все на Матч!
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Дельта» (Саратов) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
18:50 Новости
18:55 Все на Матч!
19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Дж. Каннонира
23:45 Заговоренный
03:15 Новости
03:20 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
08:30 Новости
09:00 Угнать за 60 секунд
11:10 Хаос
12:30 Новости
13:00 Хаос
13:40 Стелс
16:00 Трон: Наследие
16:30 Новости
17:00 Трон: Наследие
18:50 Фантастическая четверка
19:30 Новости
20:00 Фантастическая четверка
21:10 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
23:35 Вход в лабиринт. 1-я - 5-я серии
05:15 Легендарные полководцы. Михаил Кутузов
05:55 Жажда
07:10 Высота 89
09:00 Новости недели
09:30 Служу России
10:00 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №44
11:30 Код доступа. Русское золото для английской королевы
12:10 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Брюхов
12:55 Специальный репортаж
14:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
22:55 Даурия
02:05 Мафия бессмертна
03:35 Соленый пес
04:45 Перелом. Хроника Победы
Мосфильм. Золотая коллекция
04:30 Коммунист
06:15 Пес Барбос и необычный кросс
06:25 Тегеран-43
09:00 Айболит-66
10:50 Адъютант его превосходительства
17:50 Табачный капитан
19:25 Высота
21:00 Кубанские казаки
23:00 Воскресная премьера
02:15 Через тернии к звездам
04:35 Убить дракона
Время начала передач - московское.