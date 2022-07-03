Программа передач Первого канала на 3 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 3 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



03.07.2022



03:15 Россия от края до края

05:15 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии

07:05 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:20 Воскресенский. 5-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 Воскресенский. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:25 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого»

19:20 Джентльмены удачи

21:00 Время

22:35 Бегство мистера Мак-Кинли

01:25 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.