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Программа передач Первого канала на 3 июля 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 3 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

03.07.2022

03:15 Россия от края до края
05:15 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 15-я и 16-я серии
07:05 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:20 Воскресенский. 5-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 Воскресенский. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:25 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого»
19:20 Джентльмены удачи
21:00 Время
22:35 Бегство мистера Мак-Кинли
01:25 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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