Программа передач Россия 1 на 3 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 3 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



03.07.2022



03:55 Пять лет и один день

05:35 Букет

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:40 Я больше не боюсь. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Кресты

03:10 Букет



В программе передач возможны изменения.