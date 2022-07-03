Программа передач ТВЦ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
03.07.2022
04:25 Замкнутый круг. 2-я - 4-я серии
06:40 10 самых... Расстались некрасиво
07:10 Внимание! Всем постам
08:30 Укол зонтиком
10:05 Знак качества. Продукты для красоты
10:55 Страна чудес. Астрахань
11:30 События
11:45 Сумка инкассатора
13:30 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Несерьёзные люди». Юмористический концерт
16:45 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии
20:05 Купель дьявола. 1-я - 4-я серии
23:35 События
23:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:00 Пуля-дура-4. Агент и сокровище нации. 1-я - 4-я серии
02:45 Соната для горничной. 1-я серия
03:25 Соната для горничной. 2-я серия
04:20 Удар властью. Человек, похожий на...
В программе передач возможны изменения.