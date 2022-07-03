Программа передач ТВЦ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



03.07.2022



04:25 Замкнутый круг. 2-я - 4-я серии

06:40 10 самых... Расстались некрасиво

07:10 Внимание! Всем постам

08:30 Укол зонтиком

10:05 Знак качества. Продукты для красоты

10:55 Страна чудес. Астрахань

11:30 События

11:45 Сумка инкассатора

13:30 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Несерьёзные люди». Юмористический концерт

16:45 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии

20:05 Купель дьявола. 1-я - 4-я серии

23:35 События

23:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:00 Пуля-дура-4. Агент и сокровище нации. 1-я - 4-я серии

02:45 Соната для горничной. 1-я серия

03:25 Соната для горничной. 2-я серия

04:20 Удар властью. Человек, похожий на...



В программе передач возможны изменения.