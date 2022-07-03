Программа передач НТВ на 3 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 3 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
03.07.2022
04:20 Дикий-2. Тройная бухгалтерия
05:20 Улицы разбитых фонарей-9. Немного соли в холодной воде
05:55 Улицы разбитых фонарей-9. Очевидное вероятно
06:40 Улицы разбитых фонарей-9. Обман зрения
07:35 Простые секреты
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Основано на реальных событиях
22:20 Маска
01:30 Их нравы!
01:50 Дикий-2. Самогонщики
03:15 Дикий-2. Ставки сделаны
04:00 Дикий-2. Зазубренное лезвие
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день
В программе передач возможны изменения.