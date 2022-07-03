Программа передач Пятого канала на 3 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 3 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



03.07.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 1-я часть

05:35 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 2-я часть

06:20 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

09:35 Бирюк. 1-я - 4-я серии

13:00 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

16:35 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

20:00 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

23:25 Бирюк. 1-я - 4-я серии

02:30 Неуловимые мстители

03:45 Новые приключения неуловимых



В программе передач возможны изменения.