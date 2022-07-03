Программа передач Пятого канала на 3 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 3 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
03.07.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 1-я часть
05:35 Улицы разбитых фонарей 4. «У каждого в шкафу свой скелет», 2-я часть
06:20 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
09:35 Бирюк. 1-я - 4-я серии
13:00 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
16:35 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
20:00 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
23:25 Бирюк. 1-я - 4-я серии
02:30 Неуловимые мстители
03:45 Новые приключения неуловимых
В программе передач возможны изменения.