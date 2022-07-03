Программа передач Домашний на 3 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 3 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
03.07.2022
02:05 Идеальный брак. 1-я - 4-я серии
05:25 Лаборатория любви. Иллюзия измены
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:15 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
11:10 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
14:55 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 103-я и 104-я серии
22:40 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
02:00 Идеальный брак. 5-я - 8-я серии
В телепрограмме возможны изменения.